Коронавирус в Кыргызстане. На спецсчет поступило 5,2 миллиона сомов

На специальный счет для борьбы с коронавирусом поступило 5 миллионов 294 тысячи 358 сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
Напомним, что счет открыт для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств от физических и юридических лиц.
Лицевой счет 4402011000101373 открыт для Министерства здравоохранения в национальной валюте. Для зачисления денежных средств необходимо использовать код элемента «14 511 100 — Доходы, обращенные в пользу государства».
Добровольные и грантовые средства в иностранной валюте необходимо перечислять на валютный счет (в долларах США) для последующего зачисления на счет Минздрава.
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