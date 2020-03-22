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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. На спецсчет поступило 5,2 миллиона сомов

На специальный счет для борьбы с коронавирусом поступило 5 миллионов 294 тысячи 358 сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Напомним, что счет открыт для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств от физических и юридических лиц.

Лицевой счет 4402011000101373 открыт для Министерства здравоохранения в национальной валюте. Для зачисления денежных средств необходимо использовать код элемента «14 511 100 — Доходы, обращенные в пользу государства».

Добровольные и грантовые средства в иностранной валюте необходимо перечислять на валютный счет (в долларах США) для последующего зачисления на счет Минздрава.

Correspondent Bank: Federal Reserve Bank of New York, New York, USA, SWIFT: FRNYUS33

Beneficiary bank: National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic SWIFT: NBKIKG22

Correspondent account number: 0210-8671-5 

Beneficiary: Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic

Beneficiary account: № 1013350100590106

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147526/
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