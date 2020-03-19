5 миллионов сомов на поддержку врачей и пенсионеров выделит Омурбек Бабанов

Бывший лидер партии «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов выделит 5 миллионов сомов на поддержку врачей и пенсионеров. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Мы обязаны поддержать борьбу с коронавирусом на всех уровнях — от простых граждан до бизнесменов. Сегодня и я считаю своим гражданским долгом оказать посильную помощь нашему народу. Поэтому мы приняли решение выделить 5 миллионов сомов, из которых на поддержку наших доблестных врачей будет перечислено 3 миллиона на расчетный счет Минздрава и 2 миллиона сомов двум тысячам пенсионеров на лекарства — по одной тысяче сомов каждому», — написал он.
Омурбек Бабанов призвал народ Кыргызстана к сплоченности и объединению в борьбе с новым вирусом.
В Кыргызстане ранее выявили первые три случая коронавируса. Заболевание обнаружили у паломников из Сузакского района, в котором сразу ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли из него все въезды и выезды.