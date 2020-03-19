5 миллионов сомов на поддержку врачей и пенсионеров выделит Омурбек Бабанов

Бывший лидер партии «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов выделит 5 миллионов сомов на поддержку врачей и пенсионеров. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Мы обязаны поддержать борьбу с коронавирусом на всех уровнях — от простых граждан до бизнесменов. Сегодня и я считаю своим гражданским долгом оказать посильную помощь нашему народу. Поэтому мы приняли решение выделить 5 миллионов сомов, из которых на поддержку наших доблестных врачей будет перечислено 3 миллиона на расчетный счет Минздрава и 2 миллиона сомов двум тысячам пенсионеров на лекарства — по одной тысяче сомов каждому», — написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дорогие кыргызстанцы! Наша страна и весь мир вынуждены противостоять страшному недугу. Для нас это очень большое испытание на сплоченность и мудрость! Мы все должны объединиться как никогда и победить эту чуму! Мы обязаны поддержать борьбу с коронавирусом на всех уровнях от простых граждан до бизнесменов. Сегодня и я считаю своим гражданским долгом оказать посильную помощь нашему народу. Поэтому мы приняли решение выделить 5 млн сомов, из которых на поддержку наших доблестных Врачей будет перечислено 3 млн сомов на расчетный счет Минздрава и 2 млн сомов 2000 пенсионерам на лекарства по 1 000 сом! Мы обязательно выстоим этот период и выйдем ещё сильнее!!! Пусть Всевышний Аллах поможет нам и всему человечеству одолеть и пройти это испытание! С уважением, Омурбек Бабанов ____________________ Урматтуу Кыргызстандыктар! Биздин өлкөбүз, дүйнө жүзү бул коркунучтуу оору менен алышууга аргасыз. Ынтымагыбызды жана акылмандыгыбызды сынай турган учур болуп жатат! Биз бардыгыбыз башыбызды бириктирип, бул тумоону жеңишибиз керек! Коронавируска каршы күрөштү жөнөкөй жараныбыз да, бизнесменибиз да колдоого алышы керек. Бүгүн элибиз үчүн колдон келген жардамды көрсөтүүнү мен да жарандык милдетим деп эсептейм. Андыктан биз 5 млн сом бөлүүнү чечтик, анын ичинен баатыр Дарыгерлерибиз үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин эсебине 3 млн сом бөлүнөт, ал эми 2 млн сом 2000 пенсионерлерибизге 1 000 сомдон дары-дармектери үчүн которулат. Биз сөзсүз бул абалга туруштук берип, мурдагыдан дагы күчтүү чыгабыз!!! Улуу Жараткан Алла бизге жана бүткүл адамзатына ушул сыноодон өтүүгө жардам берсин! Урматым менен, Өмүрбек Бабанов Публикация от Омурбек Бабанов (@omurbekbabanov) 18 Мар 2020 в 9:16 PDT

Омурбек Бабанов призвал народ Кыргызстана к сплоченности и объединению в борьбе с новым вирусом.

В Кыргызстане ранее выявили первые три случая коронавируса. Заболевание обнаружили у паломников из Сузакского района, в котором сразу ввели режим чрезвычайной ситуации и перекрыли из него все въезды и выезды.