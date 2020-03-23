Расходы счета для борьбы с коронавирусом отследит наблюдательный совет

Прозрачное расходование поступающих средств на спецсчет для борьбы с коронавирусом проконтролирует специально созданный наблюдательный совет. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Все добровольные финансовые пожертвования будут поступать на счет Министерства финансов.

На сегодня ни один сом из поступивших на счет денег не потрачен.

«Министерство финансов регулярно будет информировать общественность страны о количестве поступивших средств и их расходовании. Следить за тратами будет наблюдательный совет, в состав которого войдут члены правительства, депутаты Жогорку Кенеша, представители гражданского общества и бизнеса», — говорится в сообщении.

На сегодня на специальный счет для борьбы с коронавирусом поступило 5 миллионов 294 тысячи 358 сомов.