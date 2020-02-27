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Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело по Кой-Ташу. Стала известна дата предварительных слушаний

Стала известна дата предварительных слушаний по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.

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Как сообщил 24.kg адвокат Бакытбек Автандил уулу, слушания назначены на 2 марта. Председательствовать на процессе будет судья Марат Сыдыков. Отметим, что он ведет судебное разбирательство по уголовному делу о ремонте Исторического музея, где одним из обвиняемых проходит бывший премьер-министр Сапар Исаков. 

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144961/
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