Будем, сможем, построим, добьемся, победим. Что будут обещать партии избирателям

В Кыргызстане близится избирательная кампания. Партии приступили к перекройке своих программ. Борьба за голоса избирателей развернется нешуточная.

Основное, на чем будут делать акцент участники гонки, — обещания. Причем звучать они должны убедительно, ясно, без сложных слов и сравнений и отвечать запросам общества. Политолог Шерадил Бактыгул утверждает, что уже сейчас можно прогнозировать, от чего будут отталкиваться партии в программных заявлениях.

Он выделил несколько направлений: борьба с коррупцией, привлечение инвестиций, улучшение позиций Кыргызстана в ЕАЭС, низкие кредитные ставки для животноводов и фермеров, ипотека.

— Борьбу с коррупцией у нас провозглашают каждую предвыборную гонку. Неужели избирателя опять поймают на этот популистский лозунг?

— Мы перманентно боремся с коррупцией, вернее, объявляем об этом громко и с различных трибун. Но на самом деле воюем не с ней, а с лицами, которые ее олицетворяют.

Электорат не может понять: коррупция — система, а не конкретные люди. Не понимают этого, похоже, и политики. Шерадил Бактыгул

Поэтому условия, которые создали для коррупции в 1990-х, до сих пор существуют.

На выборах—2020 немного изменится риторика — партии пообещают победить коррупцию при помощи законодательства. Шерадил Бактыгул

В 2017 году у прокуратуры изъяли функции по расследованию должностных преступлений и отдали АКС ГКНБ. Привело это к тому, что профессиональные следователи, которые разбирались в хитросплетениях коррупционных дел, попали под сокращение. В районных прокуратурах всегда было по два-три таких следователя, а потом эти кадры выхолостили.

Поэтому партии будут отталкиваться от того, что нужно изменить законы. К тому же после #REакции 1.0 и 2.0 это очень востребовано в обществе, но адекватных ответов до сих пор нет. Кроме избитого оправдания, что «коррупция — это наша беда». Но никто еще конкретных-то механизмов для снижения ее уровня и искоренения не предложил. Вот партии и разыграют эту карту.

— Но на одной борьбе с коррупцией программу не построишь. Что еще будет в тренде?

— Привлечение инвестиций. У нас сейчас остались только мелкие инвесторы, которые открывают то кирпичный заводик, то кафе, то парикмахерскую. В производство никто не вкладывает. Оно и понятно — промышленности нет, она разрушена.

Поэтому на выборах участники будут обещать возрождение перерабатывающих предприятий. В частности, стройку мясокомбинатов. Шерадил Бактыгул

— На выборах-2015 сразу пять партий обещали по мясокомбинату в каждой области. Нет даже намека...

— Но не значит, что не будут обещать и на этих выборах. Такое всегда актуально. Сейчас строится только один такой комбинат в Балыкчи. Но ни одна из партий к нему отношения не имеет. Это частный капитал. А в Балыкчи возводят, потому что там предприятия освобождены от НДС.

Наверняка партии будут делать упор на то, что в стране более ста убойных цехов, но только восемь из них соответствуют международным стандартам.

Чтобы заинтересовать животноводов, предложат снизить ставки по кредитам на строительство таких объектов до 9 процентов. Шерадил Бактыгул

Сейчас они составляют 12 процентов.

Для производителей сельскохозяйственных культур пообещают займы под 7 процентов годовых.

— Но фермеры уже получают кредиты по такой ставке...

— Да, но только в одной области — Таласской. Поэтому партийные лидеры будут говорить о снижении ставок по всем областям. В этой связи поднимут тему нахождения Кыргызстана в ЕАЭС, заговорят о нашем неравноправном положении, пообещают выбить преференции и построить дополнительные фитосанитарные лаборатории.

Во время предвыборной кампании акцент сделают на регионы и агропромышленный комплекс. Шерадил Бактыгул

Не обойдут вниманием и представителей легкой промышленности. Пообещают очередные послабления, чтобы вывести из тени швейную отрасль.

— А политические обещания будут звучать? Очередная конституционная реформа, к примеру?

— Скорее всего, реформирование избирательного законодательства.

Избиратели сами поднимают вопрос формирования списков, так как право быть избранным ограничивается волей лидера партии. Шерадил Бактыгул

Так вот, чтобы такого не допустить и заверить электорат — вы увидите в парламенте тех, за кого голосовали, — политорганизации пообещают открытые перечни претендентов на мандаты, праймериз и даже заверят, что примут закон, запрещающий после избрания партии в Жогорку Кенеш, перетасовывать списки.

Но избирателю важно помнить: все эти лозунги, которые сопровождают партии в период агитации — формальная часть требований законодательства о выборах.