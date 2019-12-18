В Бишкеке начался митинг в защиту свободы слова и против коррупции #REакция 2.0

Мирный митинг в защиту свободы слова и против коррупции начался на площади Ала-Тоо. У памятника событиям 7 апреля 2010 года собралось около 400 человек.

Поводом к проведению акции стала информация о том, что братья Матраимовы подали иск к трем СМИ, в том числе 24.kg, и журналисту Али Токтакунову. Общая сумма иска — 60 миллионов сомов.

Участники требуют освободить судью Жылдыз Ибраимову (она принимала решение об аресте счетов СМИ) от должности, а всех судей, к которым перейдет иск Матраимовых, призывают отклонить его, как нарушающий свободу слова.

Митингующие также требуют прекратить гонения и репрессии в отношении граждан, выступающих против коррупции и критикующих действия власти, так как это нарушает их конституционные права. Участники призывают все три ветви власти защитить свободы и права, гарантированные Основным законом КР.

Напомним, что поводом для проведения первой акции стало бездействие властей против коррупции — отсутствие реакции в высших эшелонах власти на журналистское расследование Kloop, «Азаттыка» и OCCRP о коррупционных схемах на таможне.