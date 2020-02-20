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Власть

Депутат предлагает обязать трудовых мигрантов покупать патент

В парламенте Кыргызстана обсуждают поправки в Закон «О внешней миграции».

Депутат Исхак Пирматов предлагает ввести термин «приграничный мигрант». По его словам, этот мехнизм нужно отрегулировать, чтобы приезжающие на заработки вставали на учет и приобретали патент. Цена на патент должна быть единой. Сейчас он обходится в сумму от 500 до 10 тысяч сомов.

Он также отметил, что приграничные мигранты будут работать в приграничных областях и регистрацию получат уже при прохождении КПП.  

На сегодня в Кыргызстане находится 150 тысяч мигрантов, прибывших в страну в разные годы. С 2014 по 2018 год из республики выдворено 1 тысяча 549 незаконных мигрантов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144209/
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