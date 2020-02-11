Депутат предлагает ввести понятие «приграничный мигрант». Зачем, объясняем

В парламенте предлагают ввести понятие «приграничный мигрант». Документ внесен на рассмотрение комитета по правопорядку.

Как рассказала 24.kg глава комитета Наталья Никитенко, инициатива принадлежит коллеге Исхаку Пирматову. Граждан сопредельных государств, приезжающих на заработки в Кыргызстан, планируется легализовать.

«То есть чтобы они не занимались хаотичным трудоустройством, вставали на учет, получали патент на деятельность и работали на законных основаниях», — отметила Наталья Никитенко.

Она добавила, что за нарушение порядка прибывания мигранта могут оштрафовать. Соответствующие поправки будут внесены в Кодекс о нарушениях. При систематическом несоблюдении требований закона мигранта ждет выдворение. Принудительное выселение с последующим запретом на въезд в КР также предусмотрено в случае, если у мигранта нет денег оплатить штраф V категории — для физических лиц — 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов), для юридических — 280 расчетных показателей (28 тысяч сомов).

Кроме того, предлагается выдворять и наказывать штрафом и мигрантов, прибывающих в Кыргызстан из дальнего зарубежья. Если они нарушили порядок, не зарегистрировались или просрочили регистрацию, должны будут оплатить 17 тысяч 500 сомов, а менеджеры компаний, кто берет нелегалов на работу, — 55 тысяч.

С 2014 по 2018 год из республики выдворено 1 тысяча 549 незаконных мигрантов.

Всего нарушивших порядок прибывания в КР — 21 тысяча 668 человек. На них наложено административное взыскание. В общей сложности сумма штрафа составляет 192 миллиона 640 тысяч сомов.