Премии, кофе-брейки, командировки. На что еще ЦИК потратит 64,2 миллиона сомов

Шесть членов ЦИК из 12 за март и апрель получат по 80 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве со ссылкой на общую смету расходов.

Уточняется, что на выплату вознаграждения предусмотрено 960 тысяч сомов. Привлеченные специалисты в ТИК получат по 15 тысяч сомов. Планируется пригласить по 10 человек в территориальные избирательные комиссии. На это выделено 300 тысяч сомов. А на 30 экспертов, которые будут на время выборов работать в аппарате ЦИК, заложено 900 тысяч сомов. Они также получат по 15 тысяч сомов.

На командировки выделяется 2 миллиона 122 тысячи сомов. На услуги связи 210 тысяч сомов. На транспортные расходы — 468 тысяч сомов.

На проведение обучающих семинаров направлено 3 миллиона 588 тысяч сомов, из которых на кофе-брейки в среднем планируется потратить по 9 тысяч сомов.

В общей сложности на местные выборы в пять городских кенешей — в Оше, Токмаке, Балыкчи, Караколе и Малйуу-Суу и 25 айыльных предусмотрено 64,2 миллиона сомов.

Выборы состоятся 12 апреля 2020 года. Регистрация списка кандидатов в депутаты горкенешей заканчивается 13 марта 2020 года — за 30 календарных дней до дня голосования. В айыльные кенеши — 23 марта — за 20 дней до дня выборов.