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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Началось выдвижение кандидатов в городах, где весной пройдут местные выборы

На выборах депутатов местных кенешей проходит этап выдвижения кандидатов. Об этом сообщает ЦИК.

По данным Центризбиркома, регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается 13 марта 2020 года, за 30 календарных дней до дня голосования, в айыльные — 23 марта, за 20 дней.

В городские кенеши кандидатов выдвигают политические партии, в айыльные — политические партии и граждане путем самовыдвижения. Депутатом местного кенеша может быть избран член местного сообщества, достигший 21-летнего возраста, имеющий образование не ниже среднего общего.

В предварительные списки избирателей включены 340 тысяч 479 человек, или почти 10 процентов общего числа избирателей Кыргызстана. Вносить изменения в список можно будет до 27 марта.

Выборы пройдут 12 апреля 2020 года в пять городских кенешей и 25 айыльных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143855/
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