17:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Премьер-министр раскритиковал руководство Госстроя за долгострой

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев раскритиковал руководство Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве КР за долгострой и халатное отношение к подбору подрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба.

Читайте по теме
Школы, детские сады, спортивные объекты. Что обещает Госстрой в 2019 году

«Когда страна нуждается в образовательных учреждениях, проблем с долгостроем быть не должно», — такое требование глава кабмина поставил перед руководителями соответствующих госорганов во время ознакомительной поездки по Чуйской области.

Сообщается, что строительство новой школы в селе Военно-Антоновка было начато еще в 2012 году. Однако работы так и не завершены. При этом подрядчику средства, необходимые для строительных работ, выделялись своевременно. Более того, в ходе строительства возникли другие вопросы, решение которых требует дополнительного финансирования.

Строительство новой школы на 750 ученических мест в селе Беловодском длится более 4 лет.

«Мы должны отойти от прежней системы и исключить проблему долгостроев. Нужно правильно и рационально использовать ресурсы государства, чтобы обеспечить доступ к образованию детей во всех регионах нашей страны. Правительство находит средства для строительства новых и ремонта действующих школ. Мы поставили перед собой очень важную задачу — добиться того, чтобы в стране не осталось ни одной аварийной школы. Для этого мы должны мобилизовать все усилия и организовать слаженную работу. Часть средств, поступающих на счет по борьбе с коррупцией, будет направлена именно на строительство школ и детских садов», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Сроки строительства объекта обозначаются изначально, государственные средства выделяются своевременно, а результата нет. Нельзя относиться халатно к работе, от результата которой зависит судьба тысяч людей.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев

«Необходимо более ответственно относиться к вопросу выбора подрядных организаций. Если одна подрядная организация не справилась с возложенной задачей, включайте ее в черный список, чтобы больше не занимались строительством объектов, финансируемых государством», — констатировал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вместе с тем премьер-министр потребовал более активной и ответственной работы от органов местного самоуправления при реализации подобных проектов строительства социальных объектов.

Премьер-министр поручил в оперативном порядке снять все имеющиеся вопросы и обеспечить сдачу объектов к началу следующего учебного года.
Ссылка:
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
С начала года профинансированы строительство и ремонт 241 соцобъекта в регионах
В Нарынской области построили школу на 150 мест
Суд над экс-мэрами. Как надо было выбирать подрядчика для строительства школы
Недостроенная школа в Нарыне. Подрядчик и сотрудник УКС оштрафованы
Помещение для школы в селе Кенеш будет готово до наступления холодов
За три года в Кыргызстане построены 220 школ и 16 детских садов
В Бишкеке на территории школы № 12 началось строительство
На строительство и ремонт соцобъектов потрачено 113 миллионов сомов из бюджета
В Нарыне компания не достроила школу. Задержаны подрядчик и сотрудник УКС
Цифра дня. 35 школ планируют отремонтировать в Бишкеке в 2019 году
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о&nbsp;мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
На&nbsp;Иссык-Куле восьмилетнего сироту чужие люди заставляют пасти скот На Иссык-Куле восьмилетнего сироту чужие люди заставляют пасти скот
Бизнес
Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
16 ноября, суббота
17:00
Идите на вокзал. Пассажиры продолжат брать штурмом пригородные маршрутки Идите на вокзал. Пассажиры продолжат брать штурмом приг...
16:48
В Бишкеке прошел флешмоб по информированию о телефоне доверия для детей — 111
16:26
Премьер-министр раскритиковал руководство Госстроя за долгострой
16:00
Соблюдая правила — сохраняем жизнь. В Бишкеке прошел марш памяти жертв ДТП
15:42
Заявок в департамент пробации поступило в 54 раза больше, чем вакантных мест