Премьер-министр раскритиковал руководство Госстроя за долгострой

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев раскритиковал руководство Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве КР за долгострой и халатное отношение к подбору подрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба.

«Когда страна нуждается в образовательных учреждениях, проблем с долгостроем быть не должно», — такое требование глава кабмина поставил перед руководителями соответствующих госорганов во время ознакомительной поездки по Чуйской области.

Сообщается, что строительство новой школы в селе Военно-Антоновка было начато еще в 2012 году. Однако работы так и не завершены. При этом подрядчику средства, необходимые для строительных работ, выделялись своевременно. Более того, в ходе строительства возникли другие вопросы, решение которых требует дополнительного финансирования.

Строительство новой школы на 750 ученических мест в селе Беловодском длится более 4 лет.

«Мы должны отойти от прежней системы и исключить проблему долгостроев. Нужно правильно и рационально использовать ресурсы государства, чтобы обеспечить доступ к образованию детей во всех регионах нашей страны. Правительство находит средства для строительства новых и ремонта действующих школ. Мы поставили перед собой очень важную задачу — добиться того, чтобы в стране не осталось ни одной аварийной школы. Для этого мы должны мобилизовать все усилия и организовать слаженную работу. Часть средств, поступающих на счет по борьбе с коррупцией, будет направлена именно на строительство школ и детских садов», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Сроки строительства объекта обозначаются изначально, государственные средства выделяются своевременно, а результата нет. Нельзя относиться халатно к работе, от результата которой зависит судьба тысяч людей. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев

«Необходимо более ответственно относиться к вопросу выбора подрядных организаций. Если одна подрядная организация не справилась с возложенной задачей, включайте ее в черный список, чтобы больше не занимались строительством объектов, финансируемых государством», — констатировал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вместе с тем премьер-министр потребовал более активной и ответственной работы от органов местного самоуправления при реализации подобных проектов строительства социальных объектов.

Премьер-министр поручил в оперативном порядке снять все имеющиеся вопросы и обеспечить сдачу объектов к началу следующего учебного года.