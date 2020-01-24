11:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Президент обвинил чиновников в равнодушном отношении к борьбе с коррупцией

Среди народа и бизнесменов есть недовольство в адрес практически всех государственных органов, в том числе АКС, Финпола, Госстроя, ГРС и других. Об этом сегодня на заседании Совета безопасности заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что есть и определенные успехи в борьбе с коррупцией.

«Есть те, кто четко и профессионально выполняет свою работу. Им спасибо. Но, как говорится, не обходится и без ложки дегтя в бочке меда в виде коррупционеров, которые наносят урон авторитету государственной власти. СМИ публикуют множество материалов о коррупционных делах. Они прямо указывают на них. При такой поддержке гражданского общества мы никогда не прекратим борьбу против коррупции», — сказал глава государства.

Он заметил, что руководители правоохранительных органов постоянно говорят о проводимых реформах. Однако об этом легко говорить, но претворять в реальную жизнь, очищать ведомства от коррупционеров — это другое.

«Вы полностью не справляетесь с поставленными задачами. Мы видим и читаем, что отдельные правоохранители получали взятки, задержаны как теневые руководители незаконных схем. Это является результатом равнодушного, несерьезного отношения руководителей правоохранительных и государственных органов к борьбе с коррупцией внутри своих министерств и ведомств», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141455/
просмотров: 698
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
Президент пригрозил уголовной ответственностью за ущемление прав бизнеса
Президент: О коррупции говорят все, все возмущены, а силовики сидят и молчат
Финпол ссылается на документы, которые давно утратили силу. Президент возмущен
Сооронбай Жээнбеков рассказал, из-за кого борьба с коррупцией сходит на нет
Кыргызстанцы считают самой коррумпированной Таможенную службу
В мировом рейтинге восприятия коррупции Кыргызстан рядом с Джибути и Украиной
Убийство, массовые беспорядки, коррупция. В чем еще обвинили Алмазбека Атамбаева
В 2020 году в регионах Кыргызстана внедрят платформу «Санарип аймак»
Сооронбай Жээнбеков напомнил министру финансов о приоритетах на 2020 год
Популярные новости
За&nbsp;какую партию вы&nbsp;бы проголосовали на&nbsp;выборах в&nbsp;Жогорку Кенеш? Опрос За какую партию вы бы проголосовали на выборах в Жогорку Кенеш? Опрос
Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о&nbsp;выведенных $700 миллионах Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о выведенных $700 миллионах
Инцидент на&nbsp;границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена Инцидент на границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена
В&nbsp;отставку вице-премьера. Жениш Разаков прокомментировал митинг в&nbsp;Бишкеке В отставку вице-премьера. Жениш Разаков прокомментировал митинг в Бишкеке
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
24 января, пятница
11:38
Таджикистан временно прекратил авиасообщение с Китаем Таджикистан временно прекратил авиасообщение с Китаем
11:27
Президент пригрозил уголовной ответственностью за ущемление прав бизнеса
11:25
Минздрав просит кыргызстанцев не паниковать из-за коронавируса в Китае
11:21
Суд оставил без рассмотрения иск Сагынбека Абдрахманова к Алмазбеку Атамбаеву
11:12
Иск к послу Турции. Аскар Айтматов намерен дополнить исковые требования