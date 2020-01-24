Президент обвинил чиновников в равнодушном отношении к борьбе с коррупцией

Среди народа и бизнесменов есть недовольство в адрес практически всех государственных органов, в том числе АКС, Финпола, Госстроя, ГРС и других. Об этом сегодня на заседании Совета безопасности заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что есть и определенные успехи в борьбе с коррупцией.

«Есть те, кто четко и профессионально выполняет свою работу. Им спасибо. Но, как говорится, не обходится и без ложки дегтя в бочке меда в виде коррупционеров, которые наносят урон авторитету государственной власти. СМИ публикуют множество материалов о коррупционных делах. Они прямо указывают на них. При такой поддержке гражданского общества мы никогда не прекратим борьбу против коррупции», — сказал глава государства.

Он заметил, что руководители правоохранительных органов постоянно говорят о проводимых реформах. Однако об этом легко говорить, но претворять в реальную жизнь, очищать ведомства от коррупционеров — это другое.

«Вы полностью не справляетесь с поставленными задачами. Мы видим и читаем, что отдельные правоохранители получали взятки, задержаны как теневые руководители незаконных схем. Это является результатом равнодушного, несерьезного отношения руководителей правоохранительных и государственных органов к борьбе с коррупцией внутри своих министерств и ведомств», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.