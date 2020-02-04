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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Снизить избирательный порог до 7 процентов хотят депутаты

В парламенте создана инициативная группа по разработке законопроекта о снижении избирательного порога до 7 процентов. Об этом 24.kg рассказали источники в Жогорку Кенеше.

По их данным, один из инициаторов — лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Продвигает идею и член фракции «Республика — Ата Журт» Талант Мамытов.

«Законопроект о снижении барьера до 5 процентов застрял в профильном комитете. Председатель Канат Керезбеков не дает пояснений, почему проект закона, внесенный еще в конце декабря, до сих пор не включен в повестку», — отметили в Жогорку Кенеше.

Ранее нардеп Исхак Масалиев, входящий в состав разработчиков поправок о снижении порога до 5 процентов, отметил: нет гарантии, что президент не наложит вето на этот документ.

«В этом случае мы не успеем по срокам преодолеть вето: если только до ухода на каникулы примем, а уже в сентябре мы заседать вряд ли будем. Так что времени почти не остается», — считает он.

Исхак Масалиев добавил, что норма, запрещающая редактировать выборное законодательство за год до избирательной кампании, упразднена, но инициативу могут заволокитить.

Установленный порог в 9 процентов и сумма залога вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. Перед уходом на каникулы Жогорку Кенеш одобрил пакет изменений, включая и указанные скандальные поправки. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал одобренный вариант.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142481/
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