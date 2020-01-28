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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Поправки о снижении избирательного порога застряли в профильном комитете

Поправки в избирательное законодательство о снижении порога с 9 процентов до 5 застряли в профильном комитете.

Как рассказал 24.kg один из инициаторов изменений, проект был внесен еще месяц назад, 26 декабря. Но его перенаправили по отделам для внесения предложений. «Пока еще неизвестно, внесены ли какие-нибудь правки, какого характера, когда вопрос будет включен в повестку. Нам бы успеть до ухода на каникулы рассмотреть и принять в трех чтениях», — отметил Мирлан Жеенчороев.

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Нардеп Исхак Масалиев, входящий в состав разработчиков, отметил: нет гарантии, что президент не наложит вето. «В этом случае мы не успеем по срокам преодолеть его: если только до ухода на каникулы примем, а уже в сентябре мы заседать вряд ли будем. Так что времени почти не остается», — считает парламентарий.

Он добавил, что норма, запрещающая редактировать выборное законодательство за год до кампании, упразднена, но это не означает, что нет других способов заволокитить прогрессивные идеи.

Установленный порог в 9 процентов и сумма залога вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. Перед уходом на каникулы Жогорку Кенеш одобрил пакет изменений, включая и указанные скандальные поправки. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал одобренный вариант.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141864/
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