Подписаны законы, направленные на улучшение избирательного законодательства

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал пакет законов Кыргызской Республики, принятых Жогорку Кенешом Кыргызской Республики 27 июня 2019 года.

Принятые законы направлены на совершенствование избирательного законодательства Кыргызской Республики и предусматривают внесение изменений в следующие законодательные акты:

1) в конституционные законы КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», «О референдуме Кыргызской Республики»;

2) в закон КР «О выборах депутатов местных кенешей»,

3) в законы КР «О местном самоуправлении», «О статусе депутатов местных кенешей», «О статусе столицы», «О статусе города Ош».

Следует отметить, что принятые законы направлены на реализацию задач, предусмотренных Стратегией совершенствования законодательства Кыргызской Республики о выборах на 2018–2020 годы, которая принята на VII заседании Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики 13 августа 2018 года.

В частности, законами предусматривается следующее:

1) нормы о недопустимости злоупотребления административным ресурсом, которые включают в себя:

— привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, иных государственных или муниципальных служащих, служащих государственных или муниципальных образовательных организаций и учреждений здравоохранения для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию кандидата;

— использование помещений, занимаемых государственными органами или органами местного самоуправления, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию, в случае если иные кандидаты не могут использовать эти же помещения на таких же условиях;

— использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, оргтехники, обеспечивающих функционирование государственных учреждений или органов местного самоуправления, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию;

— бесплатное или на льготных условиях использование транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию;

— проведение предвыборной агитации государственными гражданскими служащими или муниципальными служащими в ходе служебных командировок;

— преимущественный доступ (по сравнению с другими кандидатами) к средствам массовой информации в целях проведения предвыборной агитации;

— агитационное выступление при проведении массового (публичного) мероприятия, организуемого государственными органами и (или) органами местного самоуправления;

— обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой информации, в агитационных печатных материалах отчетов о проделанной работе, распространение от имени кандидата поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда.

2) меры по улучшению инклюзивности (вовлеченности) граждан в выборный процесс, в частности:

— конкретизировать понятие государственного портала избирателей, предварительного, контрольного и окончательного списка избирателей;

— расширить возможность подачи заявлений избирателями об уточнении, изменении сведений в списке избирателей путем подачи их через сервис: «кабинет избирателя» на государственном портале с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке;

3) меры по обеспечению избирательных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ), в частности:

— понятийный аппарат дополняется понятием «избиратель с ограниченными возможностями здоровья»;

— в части помещений для голосования вводятся требования доступности, включая удобные подъездные и пешеходные пути, специальные места для стоянки личного автотранспорта, размещение помещений для голосования на первых этажах зданий либо наличие лифтов, широкие проемы дверей, наличие пандусов (а в случае невозможности установки пандуса, оснащение кнопкой вызова помощи), настилов, тактильных указателей, достаточного освещения;

— предусматриваются требования к информационным материалам, стендам, агитационным материалам, адаптированным для ЛОВЗ: аудио-видео формат (на цифровых носителях), сурдоперевод, субтитрирование, использование шрифта Брайля и т. д.;

— вводятся требования о публикации кандидатом, политической партией агитационных материалов, адаптированных для ЛОВЗ в размере не менее 1 процента от общего тиража агитационных материалов.

4) уточнение порядка выдвижения и регистрации кандидатов в Президенты Кыргызской Республики и списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

5) установление единых дней голосования на выборах депутатов местных кенешей (апрель и ноябрь месяцы);

6) вводится ограничение на участие в выборах политическим партиям, зарегистрированным менее, чем за 6 месяцев до даты назначения выборов;

7) нормы по контролю и прозрачности финансирования избирательной кампании:

— вводится избирательный залог для кандидатов в депутаты айыльных кенешей в десятикратном размере установленного законодательством расчетного показателя;

— определены случаи возврата избирательного залога;

— определен перечень расходов из избирательного фонда;

8) нормы, связанные с избирательными спорами;

9) закреплены гарантии обеспечения гендерного равенства, путем введения для женщин 30 процентного резерва мандатов депутатов айылного кенеша и положения о порядке распределения зарезервированных мандатов.

10) предоставление депутатам местных кенешей права совмещать депутатские полномочия с должностью руководителя государственного или муниципального учреждения образования и здравоохранения;

11) запрет на занятие должности мэра и главы айыл окмоту лицами, имеющим судимость за совершение преступления, не погашенную в установленном законодательством порядке до окончания сроков регистрации кандидатов, а также гражданами, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, независимо от того, погашена их судимость в установленном законодательством порядке или нет;

12) уточнение процедуры привлечения к ответственности за систематическую неявку на сессии местного кенеша без уважительных причин. Тем самым предоставляя местному кенешу право инициирования вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата местного кенеша за отсутствие на сессиях кенеша более четырех раз в течение одного года без уважительных причин;

13) совершенствование порядка избрания главы исполнительного органа местного самоуправления и др.