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Власть

О сбежавшем чиновнике ГРС. За что президент публично отчитал генпрокурора

Сегодня на заседании Совета безопасности президент страны вспомнил о скандальном бывшем чиновнике ГРС Насирбеке Алмаматове. Глава государства публично отчитал генерального прокурора Откурбека Джамшитова и председателя Верховного суда Гульбару Калиеву.

«Вам коррупционера задержали, арестовали, а вы его отпускаете?» — выразил недоумение глава государства.

Напомним, Насирбек Алмаматов был задержан 2 ноября 2018 года. Ему были предъявлены официальные обвинения. По версии следствия, он создал устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денежных поборов с граждан КР при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

В марте 2019 года Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили на штраф в размере 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

В конце октября прошлого года Верховный суд отменил решение второй инстанции, но Насирбек Алмаматов успел сбежать из страны.

«Это ведь резонансное дело. Почему вы не принимаете меры в отношении судьи, который вынес решение об освобождении Алмаматова? Почему не увольняете причастного прокурора?» — возмутился президент.

Сооронбай Жээнбеков считает, что этого сотрудника надзорного органа кто-то крышует.

Президент также не понимает, почему никаких мер не предпринимает дисциплинарная комиссия Совета судей.

«Как будто это я делаю. В меня бросают камни. А вы сидите, как будто ничего не произошло», — раскритиковал генпрокурора и председателя ВС КР Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что это резонансное дело возмутило широкую общественность, а генпрокурор и глава ВС делают вид, что ничего не произошло.

«Это борьба с коррупцией?» — спросил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141500/
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