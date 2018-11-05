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Происшествия

Сотрудник ГРС собирал со студентов автошкол деньги за сдачу экзамена

В рамках возбужденного уголовного дела 2 ноября задержали начальника Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ Кыргызстана.

По его данным, Антикоррупционная служба госкомитета выявила коррупционную схему в Бишкекском городском отделе регистрации транспортных средств и водительского состава.

В целях обогащения начальник отдела создал схему поборов с граждан Кыргызстана при регистрации и перерегистрации транспорта и с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ.
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