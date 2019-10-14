Главный свидетель по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой отпущен на свободу

Бишкекский горсуд изменил приговор бывшему начальнику городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава Насирбеку Алмаматову. Информацию 24.kg подтвердили в канцелярии суда.

В марте 2019 года Октябрьский районный суд приговорил его к 12,5 года лишения свободы. Адвокаты обжаловали решение. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили на штраф в 3,3 миллиона сомов. Осужденный освобожден из-под стражи в зале суда.

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Насирбек Алмаматов задержан 2 ноября 2018 года. По версии следствия, он создал устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денежных поборов с граждан КР при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений. Сам Алмаматов обвинения в свой адрес отвергал.

Отметим, что он проходит также главным свидетелем по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой. Насирбек Алмаматов, как заявляла юрист Чинара Джакупбекова, оболгал родственника экс-генерального прокурора Аиды Саляновой Калыкбека Эльтуйбасова, но к ответственности его не привлекли. Адвокат обращалась с ходатайством в Генпрокуратуру, однако ей было отказано.