Верховный суд отменил приговор в отношении скандального Насирбека Алмаматова

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда от 30 октября приговор Бишкекского горсуда в отношении бывшего начальника городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава Насирбека Алмаматова отменен. Решение Октябрьского райсуда Бишкека оставлено в силе.

Уточняется, что кассационное представление городской прокуратуры удовлетворено частично. Ранее участвующий по делу прокурор изменил требования апелляционного представления. Он просил путем частичного сложения наказаний окончательно назначить обвиняемому штраф в размере 33 тысяч расчетных показателей.

В марте 2019 года райсуд приговорил Насирбека Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Адвокаты обжаловали решение. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили на штраф в 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

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Насирбек Алмаматов задержан 2 ноября 2018 года. По версии следствия, он создал устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денежных поборов с граждан КР при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений. Сам Алмаматов все обвинения отвергал.

Отметим, что он также проходит главным свидетелем по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой. Насирбек Алмаматов, как заявляла юрист Чинара Джакупбекова, оболгал родственника экс-генерального прокурора Аиды Саляновой Калыкбека Эльтуйбасова, но к ответственности его не привлекли. Адвокат обращалась с ходатайством в Генпрокуратуру, однако ей было отказано.