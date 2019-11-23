Декларации-2018. У Камчыбека Жолдошбаева своя фирма

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

Депутат Камчыбек Жолдошбаев, которому стыдно было смотреть, как его коллеги-женщины выходят из маршруток, собственного авто, если верить декларации, собственного авто не имеет. Зато у него есть свое ОсОО «Беш-Сары» с уставной долей 100 процентов. Но живет народный избранник, судя по отчету, в малогабаритной квартире площадью 39,81 квадратных метра.

У родни парламентария и вовсе своего жилья нет. Зато за год они заработали 120 тысяч сомов. А Камчыбек Жолдошбаев — 789 тысяч 537 сомов. Иных доходов у него нет.