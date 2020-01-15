Что несет Памир Асанов? Вице-спикер возмущена неподготовкой замглавы МВД

Милиция не имеет права задерживать подозреваемых в семейном насилии. Об этом на заседании парламента, где обсуждают изменения в Закон «Об охране и защите от семейного насилия», заявили представители МВД.

По словам замминистра внутренних дел Памира Асанова, согласно новому уголовному законодательству, у милиции нет полномочий оформлять задержание семейных дебоширов.

Он проинформировал, что на рассмотрение правительства будут внесены изменения, которые позволят задерживать тех, на кого поступает жалоба.

Вице-спикер ЖК Аида Касымалиева поинтересовалась у милицейского чиновника, сколько из обратившихся в органы правопорядка по семейному насилию мужчин и женщин.

«5 тысяч 752 мужчины и 393 женщины», — ответил Памир Асанов.

«Вы сами понимаете, что несете? 5 тысяч мужчин пострадали от семейного насилия?» — уточнила Аида Касымалиева.

Памир Асанов не смог ответить на вопрос и привести конкретные данные по статистике.

«Депутаты давали вам поручение несколько месяцев назад, почему оно до сих пор не исполнено? Статистика ужасает, но ничего не предпринимается для снижения тенденции», — отметила депутат Наталья Никитенко.

Ее коллега Дастан Бекешев напомнил, что есть факты, когда женщины обращаются в милицию, требуют принять меры, заявляют о систематических издевательствах и побоях, но сотрудники правоохранительных органов не реагируют.

«Вместо того чтобы проводить расследование и защищать, смеются», — сказал он.

Памир Асанов не согласился с критикой. Он отметил, что нет ни одного факта, когда милиция отказала жертве семейного насилия в помощи и не зарегистрировала заявление.

Депутат Тынчтык Шайназаров предложил обратить внимание на контент некоторых телеканалов, каких именно, он не озвучил.

«В эфире идет чуть ли не открытая пропаганда, демонстрируются пособия по применению насилия. Это недопустимо. Мы должны продвигать семейные ценности, транслировать передачи об отношениях в семье, о взаимном уважении, любви», — сказал он.

Марлен Маматалиев предложил увеличить штраф за применение насилия в семье до 100 тысяч сомов. Сейчас его размер составляет до 30 тысяч сомов плюс общественные работы сроком на 40 часов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году зафиксировали 8 тысяч 159 заявлений по фактам семейного насилия.

Напомним, что только в новогодние дни в Кыргызстане произошло две трагедии, когда в результате семейных ссор от жестокого избиениясвоими супругами погибли две женщины.