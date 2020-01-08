17:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Генпрокуратуру передали материалы по проверке деклараций более 70 депутатов

Генеральная прокуратура Кыргызстана дала пояснение по проверке Единых налоговых деклараций депутатов и чиновников.

Уточняется, что в 2019 году по результатам проверок за соблюдением законодательства о декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества органы прокуратуры внесли более 800 актов прокурорского реагирования об устранении нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли 1 тысячу 77 государственных и муниципальных служащих.

Дана оценка по поступившим материалам органов Налоговой службы в отношении 14 тысяч 374 чиновников и служащих государственных организаций и учреждений. Они представили недостоверные сведения об имуществе и доходах за 2018 год, кто-то и вовсе не сдал отчет в срок. В их числе имеются материалы в отношении сотрудников аппаратов правительства и Жогорку Кенеша, управления делами президента и правительства, аппаратов Верховного суда и Конституционной палаты, свыше 4 тысяч депутатов местных кенешей.

В Генеральную прокуратуру республики поступили заключения Налоговой службы в отношении более 70 депутатов Жогорку Кенеша.

«Что касается высказываний парламентария Дастана Бекешева, то он нарушил Закон «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности». Поскольку не задекларировал деньги в банке», — сообщили в надзорном органе.

Дастан Бекешев опровергает информацию и заявляет, что налоговики приписали ему лишние суммы.

Дастан Бекешев — не первый парламентарий, кто пожаловался на ГНС. Ранее у его коллеги Эльвиры Сурабалдиевой из отчета за 2018 год исчезло все имущество, хотя она указывала его.

В ГНС 24.kg заверили, что специалисты ведомства ничего в сведения декларантов не вносят, не меняют и не редактируют. Декларации обрабатывают автоматически. То есть сбои происходят по техническим причинам.
Ссылка:
просмотров: 667
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 50 компаний скрыли от фискалов депутат Кубанычбек Жумалиев и его супруга
Декларационная кампания — 2018. У Каната Исаева ничего нет, кроме лошадей и авто
Декларационная кампания — 2018. Депутат возмущена — из ее отчета исчезло жилье
Декларационная кампания — 2018. У главы МВД из имущества только дом
По итогам декларационной кампании могут возбудить дела о незаконном обогащении
Декларации-2018. Чем владеют лидеры шести парламентских фракций
У вице-спикера Аиды Касымалиевой нет ничего. Кроме зарплаты
Асылбек Жээнбеков заработал в 2018 году меньше, чем в 2017-м. На 6,4 миллиона
Депутат Жанар Акаев скрыл от налоговой свой бизнес
Депутат от фракции «Ата Мекен» имеет доли в пяти компаниях
Популярные новости
Выборы&nbsp;&mdash; 2020. Кто возглавит партийный список, рассказал Омурбек Текебаев Выборы — 2020. Кто возглавит партийный список, рассказал Омурбек Текебаев
Политический сезон&nbsp;&mdash; 2020&nbsp;стартовал. Чего нам ждать Политический сезон — 2020 стартовал. Чего нам ждать
Пограничный пункт &laquo;Кордай&raquo; закроют в&nbsp;конце января Пограничный пункт «Кордай» закроют в конце января
В&nbsp;парламенте предлагают обязать НПО отчитываться об&nbsp;источниках финансирования В парламенте предлагают обязать НПО отчитываться об источниках финансирования
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
8 января, среда
17:46
В Государственной налоговой службе ответили на обвинения Дастана Бекешева В Государственной налоговой службе ответили на обвинени...
17:34
В соцсетях обсуждают видео пенсионера из Джумгала, лихо катающегося на коньках
17:16
ДТП с начальником РОВД. Потерпевший отказался от претензий к милиционеру
17:01
В прокат выходит кыргызский мотивационный фильм о тех, кто добился успеха
16:39
Дело Атамбаева. Следствие по событиям в Кой-Таше на стадии завершения