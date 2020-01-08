В Генпрокуратуру передали материалы по проверке деклараций более 70 депутатов

Генеральная прокуратура Кыргызстана дала пояснение по проверке Единых налоговых деклараций депутатов и чиновников.

Уточняется, что в 2019 году по результатам проверок за соблюдением законодательства о декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества органы прокуратуры внесли более 800 актов прокурорского реагирования об устранении нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли 1 тысячу 77 государственных и муниципальных служащих.

Дана оценка по поступившим материалам органов Налоговой службы в отношении 14 тысяч 374 чиновников и служащих государственных организаций и учреждений. Они представили недостоверные сведения об имуществе и доходах за 2018 год, кто-то и вовсе не сдал отчет в срок. В их числе имеются материалы в отношении сотрудников аппаратов правительства и Жогорку Кенеша, управления делами президента и правительства, аппаратов Верховного суда и Конституционной палаты, свыше 4 тысяч депутатов местных кенешей.

В Генеральную прокуратуру республики поступили заключения Налоговой службы в отношении более 70 депутатов Жогорку Кенеша.

«Что касается высказываний парламентария Дастана Бекешева, то он нарушил Закон «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности». Поскольку не задекларировал деньги в банке», — сообщили в надзорном органе.

Дастан Бекешев опровергает информацию и заявляет, что налоговики приписали ему лишние суммы.

Дастан Бекешев — не первый парламентарий, кто пожаловался на ГНС. Ранее у его коллеги Эльвиры Сурабалдиевой из отчета за 2018 год исчезло все имущество, хотя она указывала его.

В ГНС 24.kg заверили, что специалисты ведомства ничего в сведения декларантов не вносят, не меняют и не редактируют. Декларации обрабатывают автоматически. То есть сбои происходят по техническим причинам.