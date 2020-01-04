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Общество

Депутат требует наказать налоговиков за приписку в его декларации о доходах

Депутат парламента Дастан Бекешев объяснил 24.kg, почему он требует наказать налоговиков.

Ранее, напомним, он написал в Twitter, что налоговики приписали лишние суммы и отметили, что он живет не в квартире, а в строящемся объекте, а также является главой общественного фонда. «Но я и вовсе не обязан был указывать, что возглавляю некоммерческую организацию. И потом, никаких лишних доходов у меня нет. Специально взял выписку из банка. Напротив, мои доходы сократились, а не увеличились. Я никак не мог ошибиться, не в первый раз декларацию заполняю. Хотели мне нервы немного потрепать. Меня предупредили, да, что такое может быть, поэтому у меня готовы все документы для опровержения тех сведений, что предоставила ГНС», — пояснил Дастан Бекешев.

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Он отметил, что с такими якобы недочетами и нарушениями выявлено 14 тысяч человек. «Президент же не будет каждую декларацию проверять, а так, на словах, получается, что у нас 14 тысяч коррупционеров. Но это неправильно абсолютно. По закону человеку можно вменить что-либо, если его доходы возросли на 100 тысяч и траты увеличились на 300 тысяч сомов», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Нардеп также полагает, что здесь двойные стандарты: одних проверяют дотошно, до каждой цифры, а других не проверяют вовсе.

Напомним, Дастан Бекешев — не первый парламентарий, кто пожаловался на ГНС. Ранее у его коллеги Эльвиры Сурабалдиевой из отчета за 2018 год исчезло все имущество. Хотя она указывала его.

В ГНС 24.kg заверили, что специалисты ведомства ничего в сведения декларантов не вносят, не меняют и не редактируют. Декларации обрабатываются автоматически. То есть сбой происходит по техническим причинам.
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