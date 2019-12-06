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Общество

Декларация Эльвиры Сурабалдиевой. Налоговая проверяет, был ли сбой

Ведется проверка, имел ли место технический сбой при онлайн-заполнении депутатом Жогорку Кенеша Эльвирой Сурабалдиевой Единой налоговой декларации. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

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В ведомстве отметили, что публикуют на сайте сводные данные о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих политические, специальные, высшие административные государственные и муниципальные должности, а также их близких родственников. Сведения заполняет сам декларант. Там же отражаются итоговая сумма доходов и расходов, наименование и площадь недвижимого имущества, движимое имущество (марка, год выпуска и объем двигателя, если это транспортное средство).

«Расшифровку имеющегося движимого и недвижимого имущества (стоимость или площадь имущества, место нахождения, идентификационный номер имущества и другие данные) производит декларант. В случае с депутатом Жогорку Кенеша Эльвирой Сурабалдиевой отметим, что при заполнении Единой налоговой декларации за 2018-й декларант указала итоговую сумму недвижимого и движимого имущества без наименований и данных», — рассказали в ГНС.

Данные декларации Эльвиры Сурабалдиевой за прошлый год совпадают со сведениями 2017-го.

«В декларации указывают доходы, расходы и имущество близких родственников, то есть супруги (супруга), несовершеннолетних детей, а также лиц, находящихся на иждивении декларанта либо на полном попечении, или имеющих право на содержание со стороны декларанта в соответствии с законодательством, а также в отношении которых декларанты несут финансовые затраты. Данные родственников, не входящих в эту категорию, не указывают», — заключили в ведомстве.

Отметим, ранее депутат Эльвира Сурабалдиева заявила, что из ее декларации исчезли сведения о наличии жилья. Она заверила, что при заполнении ЕНД указывала все необходимые данные.
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