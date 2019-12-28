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Власть

Скандал с футбольным центром. Лидер коалиции большинства БГК разъяснил ситуацию

Лидер коалиции большинства Бишкекского городского кенеша Жумабек Салымбеков на своей странице в социальной сети Facebook поддержал позицию мэрии в вопросе выделения участка Федерации футбола КР под строительство футбольного центра в Бишкеке.

По его словам, после перевода соглашения Федерации футбола об обещанном гранте выяснилось, что сумма составляет не $10 миллионов, а выделенный муниципалитетом участок автоматически становится частной собственностью федерации.

«Футбольный центр должен быть, но он должен быть законным, доработанным, с соблюдением всех норм и правил, установленных законами КР. Тут мэр прав. Раз мэрия дает землю, то она тоже должна быть участником этого соглашения. ФФ КР требует участок в указанном именно ими месте, к тому же получить как частную собственность или безвозмездно на 20 лет. Так не бывает. Все должно быть по закону и правильно. Завтра у правоохранительных органов могут появиться вопросы прежде всего не к нам, депутатам, а к мэрии», — написал он.

Мы видим, сколько мэров сейчас сажают. Давайте будем объективны и действовать в рамках закона. Жумабек Салымбеков

Тем временем на страницах мэрии Бишкека, ее структурных подразделений распространяется позиция столичного муниципалитета. 

В сообщении отмечается, что, возможно, впервые за долгое время позиция мэрии отвечает интересам народа.

«Футбольный центр должен быть построен, но некоторые депутаты БГК хотят отдать землю под частную собственность. Это противоречит всем законам и нормам. Участок под футбольный центр должен быть на муниципальном балансе. Без этого фтубольный центр превратится в очередной бизнес-проект», — говорится в сообщении.

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Напомним, что Федерация футбола Кыргызстана просит муниципалитет столицы выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. Федерация привлекает денежные средства на строительство — около $8-10 миллионов. Известно, что по линии ФИФА, АФК, зарубежных партнеров и спонсоров уже найдено $3,5 миллиона.

Столичная мэрия предлагала Федерации футбола рассмотреть варианты для возведения центра на базе стадиона «Трудовые резервы» или на других земельных участках, которые бы соответствовали градостроительным документам, Генеральному плану и Проекту детальной планировки.

Вопрос был включен в повестку дня сессии городского кенеша. Но за три дня сторонам не удалось прийти к консенсусу. В итоге фракция «Республика — Ата-Журт» предложила выразить недоверие мэру Бишкека Азизу Суракматову. Но так как сессия перенесена на 14 января, вопрос не стали рассматривать.
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