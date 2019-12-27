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Общество

Полемика вокруг нового футбольного поля: мэрия Бишкека объясняет свою позицию

Мэрия Бишкека вынесла на общественное обсуждение проект меморандума с Федерацией футбола Кыргызстана по строительству футбольного центра. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В мэрии напомнили, что постановлением Бишкекского городского кенеша утвержден мораторий (запрет) на выделение земельных участков: мэр столицы не имеет права единолично распоряжаться земельными участками.

«Процедура землепользования четко прописана положениями и находится в компетенции комиссии по предоставлению прав аренды на муниципальные земельные участки в Бишкеке», — отметили в муниципалитете.

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Мэрия предложила Федерации футбола оформить земельный участок на муниципалитет города, получить грант, построить центр и передать безвозмездно на баланс мэрии.

После передачи будет рассмотрен вопрос об использовании футбольного центра федерацией.

Федерацию футбола КР просят предоставить подтверждающие документы о выделении гранта, рассмотреть другие варианты земельных участков, кроме прилегающего к планируемому центральному стадиону.

«Тем не менее 27 декабря 2019-го сессия БГК дала протокольное поручение муниципалитету подготовить меморандум на строительство футбольного центра на конкретном участке, а именно на прилегающем к планируемому центральному стадиону, площадью 6 гектаров», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, что Федерация футбола Кыргызстана просит муниципалитет столицы выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. Федерация привлекает денежные средства на строительство — около $8-10 миллионов. Известно, что по линии ФИФА, АФК, зарубежных партнеров и спонсоров уже найдено $3,5 миллиона. Но грант сгорает 31 декабря этого года и будет передан другим странам, подавшим заявку.

Столичная мэрия предлагала Федерации футбола рассмотреть варианты для возведения центра на базе стадиона «Трудовые резервы» или на других земельных участках, которые бы соответствовали градостроительным документам, Генеральному плану и Проекту детальной планировки.
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