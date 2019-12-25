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Власть

ФИФА и АТФ выделили грант на строительство футбольного центра в Бишкеке

Федерация футбола КР просит мэрию Бишкека выделить земельный участок для строительства футбольного центра с комплексом спортивных сооружений. Об этом на очередной сессии Бишкекского горкенеша сообщил заместитель генерального секретаря ФФ КР Нурдин Букуев.

По его словам, у федерации есть два больших объекта: футбольный центр в Бишкеке и академия футбола в Оше.

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Федерация футбола просит выделить участок для строительства футбольного центра

«Существующего центра в Бишкеке не хватает. Поэтому еще четыре года назад подняли вопрос о строительстве нового, тем более что появилась возможность сделать это за счет грантовых средств. Но вопрос долгое время не решался, пока в этом году президент Сооронбай Жээнбеков не попросил правительство активно включиться в его решение», — отметил он.

Для создания центра требуется участок площадью 8-10 гектаров. Средства на строительство — $8-10 миллионов — привлекает Федерация футбола. Известно, что по линии ФИФА, АФК, зарубежных партнеров и спонсоров уже найдены $3,5 миллиона. Но грант сгорает 31 декабря 2019 года и будет передан другим странам, подавшим заявку.

По данным федерации, центр включает большие футбольные поля международного стандарта с трибунами, большие искусственные поля международного стандарта, мини-футбольные площадки, административное здание, технический центр, крытый спортивный зал, медико-реабилитационный центр, тренажерный зал, гимнастический зал, гостиницу для спортсменов, конференц-зал.

При этом федерация обязуется укомплектовать центр необходимым оборудованием, инвентарем и другим имуществом.

После завершения строительства объект вместе с участком ФФ КР передаст в муниципальную собственность.
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