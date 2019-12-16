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Власть

Поправки о снижении избирательного порога до 5 процентов обсудят депутаты

Законопроект о снижении избирательного порога до 5 процентов прошел все экспертизы и направлен на ознакомление спикеру парламента Дастанбеку Джумабекову. Об этом 24.kg сообщил депутат Мирлан Жеенчороев.

По его словам, проект документа поступил в аппарат торага еще в начале декабря, спикер должен направить его в профильный комитет.

Отмечается, что все экспертизы, включая юридическую, предложенный пакет поправок прошел. После рассмотрения в профильном комитете проект закона поступит на рассмотрение палаты. Мирлан Жеенчороев считает, что на палату проект закона может поступить до новогодних каникул. 

Напомним, что норма о внесении изменений в закон о выборах за год до старта самой кампании отменена.

Установленный порог в 9 процентов и сумма залога вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. Перед уходом на каникулы Жогорку Кенеш одобрил пакет изменений, включая и указанные скандальные поправки. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал одобренный вариант.
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