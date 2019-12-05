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Власть

Депутат предлагает выяснить, кто был за рулем авто с подложными номерами

Депутат парламента Наталья Никитенко предлагает провести расследование по факту использования подложных номеров. Об этом она заявила 24.kg.

Отметим, в социальных сетях опубликовали фото мужчины, похожего на председателя Государственной регистрационной службы Алмаза Мамбетова, разъезжающего в Бишкеке на автомобиле с подложными номерами 578 ACD.

Пользователи соцсетей тоже опознали в водителе за рулем главу ГРС Алмаза Мамбетова. Сам чиновник отрицает это.

По словам Натальи Никитенко, если в ходе расследования будет доказано, что за рулем авто с подложными номерами был председатель ГРС, то по закону он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Глава комитета по правопорядку напомнила, что МВД внесло предложение: ужесточить наказание за подложные номера.

«Мы должны прекращать практику быть страной, где по разным коррупционным причинам можно получить подложные номерные знаки или документы», — сказала Наталья Никитенко.

Отметим, с начала 2019 года в Кыргызстане выявили 768 транспортных средств с подложными номерами. 
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