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Общество

Цифра дня. 768 транспортных средств с подложными номерами выявили с начала года

С начала 2019 года в Кыргызстане выявили 768 транспортных средств с подложными номерами. Об этом на круглом столе сообщил заместитель начальника центра мониторинга ГУОБДД МВД Медербек Шабданов.

По его словам, все транспортные средства водворили на штрафстоянку, в отношении водителей составили протоколы.

Заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Ыманалы Саркулов отметил, что система «Безопасного города» обнаруживает много фактов использования поддельных и подложных автомобильных номерных знаков, но в отношении их в автоматическом режиме постановления о привлечении к ответственности не формируют.

«В базе этих транспортных средств нет. Поэтому мы задерживаем нарушителей через систему «Розыск» и на основании статьи Кодекса о нарушениях применяем меры — штрафуем на 10 тысяч сомов», — сказал он.

Ыманалы Саркулов добавил, что ведомство предлагает ужесточить наказание за использование подложных или поддельных номерных знаков до 20-30 тысяч сомов, а за изготовление — 30-60 тысяч сомов. По его словам, уже разработали соответствующий законопроект.

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