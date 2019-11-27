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Власть
Сюжет: Безопасный город

Представители ГУОБДД предлагают поднять штрафы за подложные номера

Представители ГУОБДД МВД предлагают поднять штрафы за использование подложных номеров.

Отмечается, что сегодня штраф за подложные госномера — 10 тысяч сомов, но МВД предлагает увеличить его — от 20 до 30 тысяч, а за поддельные — от 30 до 50 тысяч сомов. Народные избранники поддержали концепцию. Но поинтересовались, что делать в случае, если на машине, к примеру, российские номера. «Камеры такие авто не идентифицируют. И как вы в этом случае будете взимать штрафы? Специальная программа не установлена», — отметил Бактыбек Турусбеков.

Но представители МВД заверили, что камеры считывают информацию, и если водитель нарушает ПДД или выясняется, что у автомобиля подложный номер, — он будет платить. Акылбек Жапаров предостерег от повышения штрафов. Он напомнил, что в Армении высокие санкции стали одним из поводов народного возмущения.

Вместе с тем парламентарии выступают за снижение штрафов за незначительные нарушения ПДД до 1 тысячи сомов.

Штрафы до 1 тысячи сомов:

— невыполнение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дороги;

— нарушение правил остановки или стоянки, несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на дороге, или нарушение правил движения по автомагистралям;

— невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

— нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения.

В итоге поправки о повышении штрафов за подложные номера и о снижении санкций за незначительные нарушения Правил дорожного движения объединили в один пакет и направили на голосование во втором чтении.
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