Ирина Карамушкина за импичмент президенту. Депутаты обозвали ее бессовестной

Сегодня депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина подняла вопрос об объявлении импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом она заявила на заседании.

По ее словам, необходимо заслушать отчет Генпрокуратуры по транснациональной группировке, убийству в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити, использованию машины с дипномерами.

«Все это ведет к тому, чтобы обсуждать импичмент президенту, поскольку все эти дела творятся под негласным верховенством власти. Стыдно перед международным сообществом уже. Что это за заявления: ОПГ нет, контрабанды нет, наркотрафика нет. Что, вообще, происходит?» — сказала Ирина Карамушкина.

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Однако коллеги ее не поддержали. Нардеп Азамат Арапбаев заявил, что Ирина Карамушкина опоздала лет на семь, поскольку события, о которых говорится в журналистском расследовании, происходили в 2011-2012 годах. Другой нардеп Уланбек Примов заявил, что никаких оснований для импичмента нет. Парламентарии назвали Карамушкину бессовестной и призывали не провоцировать, не разобщать народ и депутатский корпус.

За инициатора импичмента заступилась только Наталья Никитенко. Она попросила депутатов не обзывать Ирину Карамушкину бессовестной и напомнила, что когда лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев говорил в 2016-м об импичменте Алмазбеку Атамбаеву, то речь шла как раз о предъявленных потом — в 2019 году — бывшему главе государства обвинениях.

Нардепы согласились с Ириной Карамушкиной только в одном — заслушать отчет силовиков.

Жанар Акаев отметил, что надо обсуждать не импичмент, а контрабанду. По его словам, это основная проблема, и ее необходимо остановить.

Напомним, в связи с журналистским расследованием 24 ноября организация досудебного производства поручена ГСУ ГКНБ, и в тот же день была создана межведомственная следственная группа из числа следователей ГКНБ, МВД и ГСБЭП. Начаты необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, имеющих значение для дела. В целях всестороннего и объективного расследования будут проведены необходимые следственные действия с участием всех лиц, обладающих какой-либо информацией.