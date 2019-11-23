Импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову инициирует депутат парламента

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина намерена инициировать начало процедуры импичмента президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«На ближайшем пленарном заседании Жогорку Кенеша предложу своим коллегам начать процедуру выражения импичмента Сооронбаю Жээнбекову как возможному участнику транснациональной коррумпированной группировки», — отметила парламентарий.

Она выразила надежду на то, что нардепы ее поддержат.

Сооронбай Жээнбеков должен быть немедленно отстранен от занимаемой должности и привлечен к уголовной ответственности. Ирина Карамушкина

«Если депутаты не готовы голосовать за импичмент, то объявлю о создании народного движения «За импичмент Жээнбекова», которое вынудит парламент выполнить волю народа или самораспуститься», — написала она.

Депутат считает, что генеральный прокурор должен выяснить, владел ли Сооронбай Жээнбеков информацией о коррупции в таможенных органах в Ошской области, и привлечь его к ответственности по обвинению в коррупции или халатности, в зависимости от того, знал он о преступлениях в подразделениях ГТС или нет.

Ирина Карамушкина также сообщила, что намерена направить запрос в Генпрокуратуру, и требует оценить эффективность деятельности бывшего полномочного представителя правительства в Ошской области Сооронбая Жээнбекова, поскольку «именно в области, вверенной ему, происходили коррупционные явления, которые могли размыть государственность и независимость республики».

Напомним, что по Конституции президент Кыргызстана может быть отрешен от должности только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения в совершении преступления, подтвержденного заключением генерального прокурора о наличии в действиях главы государства признаков преступления.

Общественность продолжает обсуждать громкое расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

Пресс-секретарь президента сделала формальное заявление, из которого непонятна позиция самого Сооронбая Жээнбекова к обнародованию скандальных фактов.