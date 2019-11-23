Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Улугбек Шукурбеков назначен ответственным секретарем комиссии по вопросам гражданства при президенте КР.

До назначения был экспертом в аппарате главы государства.

Другим распоряжением от этой должности освобожден Эрнист Апилов, занимавший данный пост с 2015 года.

Начальник Сокулукского районного отдела образования Камчыбек Эмильбеков освобожден от должности.

Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Исполняющей обязанности начальника районо до проведения конкурса назначена ведущий специалист отдела Сабира Молдалиева.

Уволена заведующая Аксыйским районным отделом образования Угулай Зиябекова.

Она освобождена от должности приказом на основании статьи 47 Закона «О государственной гражданской и муниципальной службе» — прекращение службы по инициативе государственного органа, органа местного самоуправления.

Основанием освобождения явилась недостаточная работа районного отдела образования. Напомним, что между ученицами средней школы № 13 имени Жоробека Мамытбекова в селе Жаны-Жол произошла массовая драка.

Как отмечается, Угулай Зиябекова ранее также получала дисциплинарные взыскания от Министерства образования и науки.

Акылбек Орозматов назначен пресс-секретарем Министерства образования и науки.

Ранее он работал руководителем информационного портала «Жебе Медиа», в ОРТРК «Ынтымак», был редактором и программным директором.

О кадровых перестановках с 11 по 15 ноября читайте здесь.