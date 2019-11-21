Массовая драка школьниц в Аксы. Уволена заведующая районным отделом образования

Освобождена от занимаемой должности заведующая Аксыйским районным отделом образования Угулай Зиябекова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Она уволена приказом на основании статьи 47 Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» — прекращение службы по инициативе государственного органа, органа местного самоуправления.

Основанием освобождения явилась недостаточная работа районного отдела образования, которая привела к массовой драке между ученицами 10-х и 11-х классов средней школы № 13 имени Жоробека Мамытбекова в селе Жаны-Жол, а также ранее наложенные Министерством образования и науки дисциплинарные взыскания на заведующую районным отделом образования Угулай Зиябековой.