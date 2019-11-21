Взятка в $200 тысяч. От ГКНБ требуют показать деньги с номерами и серией купюр

«Следователь ГНКБ, у которого хранились деньги по взятке Улану Чалбаеву, должен предоставить деньги с указанием серии и номеров банкнот, которые зарегистрированы в материалах дела», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По его словам, нужно поставить точку во всех слухах. Сотрудники ГКНБ должны сохранить свои честь и достоинство. Парламентарий уверен, что чекисты должны показать деньги не позднее сегодняшнего дня.

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«Есть предположение, что эти деньги проиграли в казино. Если средства действительно утеряны, то Военная прокуратура должна возбудить дело и привлечь виновных к ответственности. Только у нас может быть такая ситуация, когда взятка украдена самим взяточником. Никто не должен уйти от ответственности. Если после исчезновения будут представлены другие деньги, общественность не поверит. Люди задаются вопросами. Куда мы идем, если вещдоки исчезают из кабинета следователя?» — заявил Жанар Акаев.

На прошлой неделе 24.kg стало известно о пропаже вещественных доказательств по уголовному делу о взятке начальника управления Генпрокуратуры Улана Чалбаева. Речь о $200 тысячах, которые якобы вымогал Улан Чалбаев, чтобы прекратить уголовное дело. Накануне ГКНБ заявил, что деньги из сейфа не пропадали. Кроме того, стало известно, что суд первой инстанции уже вынес приговор по делу. Улану Чалбаеву дали пять лет лишения свободы, а деньги конфисковали в пользу государства.