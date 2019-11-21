10:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Крупные взятки

Взятка в $200 тысяч. От ГКНБ требуют показать деньги с номерами и серией купюр

«Следователь ГНКБ, у которого хранились деньги по взятке Улану Чалбаеву, должен предоставить деньги с указанием серии и номеров банкнот, которые зарегистрированы в материалах дела», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

По его словам, нужно поставить точку во всех слухах. Сотрудники ГКНБ должны сохранить свои честь и достоинство. Парламентарий уверен, что чекисты должны показать деньги не позднее сегодняшнего дня.

Читайте по теме
Взятка в $200 тысяч. Кто вместе с Уланбеком Чалбаевым признан виновным

«Есть предположение, что эти деньги проиграли в казино. Если средства действительно утеряны, то Военная прокуратура должна возбудить дело и привлечь виновных к ответственности. Только у нас может быть такая ситуация, когда взятка украдена самим взяточником. Никто не должен уйти от ответственности. Если после исчезновения будут представлены другие деньги, общественность не поверит. Люди задаются вопросами. Куда мы идем, если вещдоки исчезают из кабинета следователя?» — заявил Жанар Акаев.

На прошлой неделе 24.kg стало известно о пропаже вещественных доказательств по уголовному делу о взятке начальника управления Генпрокуратуры Улана Чалбаева. Речь о $200 тысячах, которые якобы вымогал Улан Чалбаев, чтобы прекратить уголовное дело. Накануне ГКНБ заявил, что деньги из сейфа не пропадали. Кроме того, стало известно, что суд первой инстанции уже вынес приговор по делу. Улану Чалбаеву дали пять лет лишения свободы, а деньги конфисковали в пользу государства.
Ссылка:
просмотров: 503
Версия для печати
Материалы по теме
Взятка в $200 тысяч. Кто вместе с Уланбеком Чалбаевым признан виновным
Взятка в $200 тысяч. В ГКНБ уверяют, деньги по делу Улана Чалбаева не пропадали
Взятка в $200 тысяч. Из сейфа ГКНБ пропали деньги по делу Улана Чалбаева
Взятка $200 тысяч. Следствие по делу Улана Чалбаева завершилось
Взятка $200 тысяч. Прокурор вины не признает
Взятка в $200 тысяч. Прокурор под стражей, следствие продолжается
Популярные новости
Растаможка авто. Совет ЕЭК не&nbsp;поддержал продление льгот для Кыргызстана Растаможка авто. Совет ЕЭК не поддержал продление льгот для Кыргызстана
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Почему силовики должны отправиться в&nbsp;отставку Беспорядки в Кой-Таше. Почему силовики должны отправиться в отставку
Дастан Джумабеков против высшего образования для депутатов местных кенешей Дастан Джумабеков против высшего образования для депутатов местных кенешей
Назначение акимов премьер-министром вызвало споры в&nbsp;парламенте Назначение акимов премьер-министром вызвало споры в парламенте
Бизнес
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
Мобильный оператор&nbsp;О! принял первых гостей в&nbsp;новом IT-коворкинге Мобильный оператор О! принял первых гостей в новом IT-коворкинге
Оплата коммунальных услуг в&nbsp;любое время через терминалы MegaCom Оплата коммунальных услуг в любое время через терминалы MegaCom
21 ноября, четверг
10:52
Экспорт продукции Кыргызстана в страны ЕАЭС уменьшился на 3,6 процента Экспорт продукции Кыргызстана в страны ЕАЭС уменьшился...
10:49
Кыргызстанцы продавали почки для трансплантации казахскому врачу. Он задержан
10:46
Президент обозначил форму сотрудничества религии и государства
10:43
В соцсетях раскритиковали депутата за плохое знание кыргызского языка
10:39
Президент Кыргызстана: Использование религии в деструктивных целях недопустимо