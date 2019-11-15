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Взятка в $200 тысяч. Из сейфа ГКНБ пропали деньги по делу Улана Чалбаева

Вещественные доказательства по уголовному делу о взятке начальника управления Генпрокуратуры Улана Чалбаева пропали из сейфа следователя ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Речь о $200 тысячах, которые якобы вымогал Улан Чалбаев, чтобы прекратить уголовное дело.

Уточняется, что следователь Бакай Ишенгулов является зятем депутата парламента Канатбека Исаева. Известно, что после произошедшего ему рекомендовали написать рапорт об увольнении по собственному желанию, что он и сделал. Бакай Ишенгулов работал в Главном управлении ГКНБ по городу Бишкек.

В пресс-центре ГКНБ о пропаже вещдока не в крусе. Информацию о личном составе не разглашают.

В настоящий момент дело о взятке рассматривает Первомайский районный суд Бишкека. Его материалы засекречены. По версии обвинения, Улан Чалбаев вымогал деньги, чтобы смягчить приговор экс-депутату парламента Карганбеку Самакову.

ГКНБ задержал бывшего начальника Управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры Улана Чалбаева в апреле 2018 года. Его арестовали с поличным при получении взятки в $200 тысяч.
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