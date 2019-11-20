Взятка в $200 тысяч. В ГКНБ уверяют, деньги по делу Улана Чалбаева не пропадали

Распространяемая информация о пропаже $200 тысяч из кабинета следователя Госкомитета национальной безопасности не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, по уголовному делу о получении взятки начальником управления Генеральной прокуратуры Уланом Чалбаевым следствие окончено. Дело уже рассматривают в суде.

На основании собранных в ходе следствия доказательств, в том числе указанных денежных средств, 19 ноября Первомайский районный суд Бишкека вынесен обвинительный приговор с постановлением об обращении в доход государства изъятых $200 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ Кыргызстанцы считают, что руководство ГКНБ должно уйти в отставку

В ведомстве полагают, что ситуацию искусственно создали и намеренно «раскачивают» в целях дискредитации руководства Госкомитета и органов национальной безопасности в глазах общественности. Посредством распространения ложной информации вводят общественность в заблуждение.

ГКНБ напоминает, что для уточнения необходимой информации есть соответствующие госорганы, которые могут дать достоверную и официальную информацию по любым вопросам.

По версии обвинения, Улан Чалбаев вымогал деньги, чтобы смягчить приговор экс-депутату парламента Карганбеку Самакову.

ГКНБ задержал бывшего начальника управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры Улана Чалбаева в апреле 2018 года. Его арестовали с поличным при получении взятки в $200 тысяч.