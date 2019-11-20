12:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Крупные взятки

Взятка в $200 тысяч. Улана Чалбаева приговорили к пяти годам лишения свободы

Экс-начальника управления Генеральной прокуратуры Улана Чалбаева приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники. 

Известно, что по уголовному делу также проходил экс-депутат Жогорку Кенеша Карганбек Самаков, которого приговорили к штрафу, его сына оправдали. 

В Первомайском районном суде Бишкека подтвердили  информацию о приговоре, но подробности обещают предоставить позже.

По версии обвинения, Улан Чалбаев вымогал деньги, чтобы смягчить приговор Карганбеку Самакову.

ГКНБ задержал бывшего начальника управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры Улана Чалбаева в апреле 2018 года. Его арестовали с поличным при получении взятки в $200 тысяч.

Позже стало известно, что вещественные доказательства по уголовному делу о взятке начальника управления Генпрокуратуры Улана Чалбаева пропали из сейфа следователя ГКНБ.  

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Взятка в $200 тысяч. Прокурор хотел смягчить приговор Карганбеку Самакову

Сообщалось, что следователь Бакай Ишенгулов является зятем депутата парламента Канатбека Исаева. Известно, что после произошедшего ему рекомендовали написать рапорт об увольнении по собственному желанию, что он и сделал. Бакай Ишенгулов работал в Главном управлении ГКНБ по городу Бишкек.

Сегодня пресс-центр ГКНБ официально уведомил, что распространяемая информация о пропаже денег из кабинета следователя не соответствует действительности.  Опровержение последовало спустя пять дней после обнародования новости.
Ссылка:
просмотров: 808
Версия для печати
Материалы по теме
Взятка в $200 тысяч. Из сейфа ГКНБ пропали деньги по делу Улана Чалбаева
Взятка $200 тысяч. Следствие по делу Улана Чалбаева завершилось
Взятка $200 тысяч. Прокурор вины не признает
Прокурор со взяткой $200 тысяч. Улан Чалбаев арестован
Топ-10 крупных взяток в Кыргызстане, о которых стало известно
Прокурор со взяткой в $200 тысяч. Ему диагностировали инсульт
Прокурор со взяткой $200 тысяч. Что о нем известно
Прокурор со взяткой в $200 тысяч. ГКНБ распространил видео его задержания
Задержанного со взяткой прокурора госпитализировали
Прокурор со взяткой $200 тысяч. Ему стало плохо, вызвали скорую помощь
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Оплата коммунальных услуг в&nbsp;любое время через терминалы MegaCom Оплата коммунальных услуг в любое время через терминалы MegaCom
Компанию &laquo;Чакыр япы&raquo; втянули в&nbsp;коррупционный скандал чиновники Кыргызстана Компанию «Чакыр япы» втянули в коррупционный скандал чиновники Кыргызстана
Сотрудники MegaCom приняли участие в&nbsp;донорской акции сбора крови Сотрудники MegaCom приняли участие в донорской акции сбора крови
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк по&nbsp;обслуживанию валютообменных операций в&nbsp;КР «Оптима Банк» — лучший банк по обслуживанию валютообменных операций в КР
20 ноября, среда
12:28
Высшее образование для депутатов местных кенешей. Депутаты против требования Высшее образование для депутатов местных кенешей. Депут...
12:25
Дастан Джумабеков против высшего образования для депутатов местных кенешей
12:13
Растаможка авто. Совет ЕЭК не поддержал продление льгот для Кыргызстана
12:11
Оплата коммунальных услуг в любое время через терминалы MegaCom
11:52
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции в берлинской клинике