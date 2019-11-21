Убийство Айеркена Саймаити. Жогорку Кенеш решил расследовать преступление

Депутаты Жогорку Кенеша хотят создать комиссию для расследования убийства предпринимателя Айеркена Саймаити, которого связывают с бывшим замглавой Таможенной службы Райымбеком Матраимовым. С предложением сегодня выступили сразу несколько нардепов.

«Сейчас вокруг этого дела распространяется много информации, которая очерняет депутатов, в том числе и меня. Нас пытаются увести в другую сторону. Нужно создать комиссию, чтобы выяснить, кто такой Айеркен Саймаити, с кем связан, как получил гражданский паспорт Кыргызстана. Возможно, стоит поработать совместно с представителями турецкого парламента. Представители правоохранительных органов уже вылетели на место событий, но общественность не верит им. Поэтому депутаты должны заняться этим вопросом. Те, кто хочет повернуть это событие в другую сторону, заблуждаются. Бумеранг может возвратиться к ним», — высказался лидер фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов.

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Его поддержал Жанар Акаев. Парламентарий отметил, что смерть Айеркена Саймаити и выведение средств за пределы страны различные политические силы пытаются свалить друг на друга. Поэтому Жогорку Кенеш должен разобраться, депутатская комиссия должна начать свое расследование.

«На Кыргызстан действительно ложится тень. Даже генконсул оказался замешан в этом деле. И сейчас большой вопрос, есть ли у нас справедливость в обществе», — подчеркнул Жанар Акаев.

В свою очередь депутат Торобай Зулпукаров отметил, что комиссия должна выяснить, кто распространяет слухи и пытается отвлечь внимание общественности.

«На самом деле надо знать, кто такой Айеркен Саймаити, с кем у него были близкие отношения, сколько раз он летал в Кыргызстан, какие проблемы решал. Общественности надо предоставить информацию. Было бы хорошо, чтобы данные были открытыми. Люди ждут. Депутатская комиссия должна быть создана, чтобы справедливость была установлена», — заключил Торобай Зулпукаров.

Алтынбек Сулайманов сообщил, что фракция «Бир Бол» уже подготовила решение о создании депутатской комиссии. Его готовы вынести на голосование. Вопрос включен в повестку дня.