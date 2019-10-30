Расходы на Жогорку Кенеш. Сколько казна тратит на депутатов

В Кыргызстане не утихают разговоры о том, что надо сокращать число депутатов. Особенно остро тема встает в преддверии предстоящих парламентских выборов.

24.kg изучило, сколько наших, как налогоплательщиков, денег тратят на содержание Жогорку Кенеша.

Сколько тратят на депутатов

С учетом прогноза бюджета на 2020 год получается, что за десять лет на содержание Жогорку Кенеша государство потратило 7 миллиардов 785 миллионов 11,6 тысячи сомов.

Самые большие расходы были в 2013-м — 805,7 миллиона сомов. Тогда депутатов неоднократно критиковали за рекордные расходы на служебные поездки.

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Кроме того, значительно увеличиваются расходы на содержание депутатов и аппарата Жогорку Кенеша в выборные годы. Так, в 2015 году они составили 794 миллиона 550 тысяч сомов. Это было на 98 миллионов 643,7 тысячи сомов больше, чем в 2014-м.

Именно в 2015 году вокруг трат депутатов разгорелся скандал. В преддверии начала работы нового созыва депутатам Жогорку Кенеша срочно понадобились новые кресла. Но возмущение общественности никого не смутили. К началу работы нового созыва в зале пленарных заседаний красовались новые кожаные кресла.

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В 2020 году в Кыргызстане пройдут очередные выборы в парламент. Кроме предусмотренных государством денег на процесс голосования за новый состав парламента, выросли и траты на содержание Жогорку Кенеша. Если на 2019 год расходы утвердили в сумме 786 миллионов 617,6 тысячи сомов, то в 2020-м они вырастут сразу на 6 миллионов 382,4 тысячи сомов — до 793 миллионов сомов.

Средства специальных счетов, которые депутатам можно тратить по своему усмотрению, составят 6 миллионов 389,4 тысячи сомов.

Куда уходят деньги

По данным Министерства финансов, за девять месяцев 2019 года из бюджета на содержание Жогорку Кенеша выделили 516 миллионов 639,5 тысячи сомов, или 4,3 миллиона сомов на каждого парламентария.

Конечно, расходы идут не только на депутатов, но и на аппарат парламента. Но сотрудники Жогорку Кенеша обеспечивают комфортную работу депутатов. Следовательно, траты на них — это тоже расходы на содержание депутатов.

За девять месяцев 2019 года на зарплаты депутатов и сотрудников Жогорку Кенеша потратили 355 миллионов 692,3 тысячи сомов.

Еще 90 миллионов 105,2 тысячи сомов ушло на «использование товаров и услуг». Кроме того, 25 миллионов 448 тысяч сомов потратили из резервного фонда торага Жогорку Кенеша.

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В сентябре на Жогорку Кенеш израсходовали 40 миллионов 481,4 тысячи сомов. В том числе 24 миллиона 381,6 тысячи сомов ушло на зарплату депутатам Жогорку Кенеша и сотрудникам аппарата парламента. Получается, в месяц на содержание одного депутата парламента тратят 337,3 тысячи сомов.

Депутатская зарплата без надбавок и привилегий — от 30 до 45 тысяч сомов. Кроме того, есть специальные депутатские фонды. Депутатам выделяют 35 тысяч сомов в год на зимние заготовки. Еще 40 тысяч сомов каждый народный избранник получает на текущие нужды. В итоге только на консервацию и личные нужды депутаты тратят почти 62 миллиона сомов в год.

Транжиры не только ЖК

Серьезные расходы не только у Жогорку Кенеша. Почти не уступает парламенту в тратах, а иногда и находится с ним на одном уровне Управление делами президента и правительства. Ежегодно ему выделяют более полумиллиарда сомов.

Сводные данные о расходах Управделами президента и правительства есть с 2015 года. Они показывают, что самые меньшие траты были в 2016-м и 2019-м.

В 2020 году управделами планирует потратить 650,8 миллиона сомов. А вот в 2021-2022-м годах ожидают уменьшения расходов. Однако это только прогноз, и суммы, как правило, в итоге увеличивают.