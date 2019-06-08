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Власть
Сюжет: Расходы Жогорку Кенеша (53)

В Кыргызстане требуют сократить парламент до 35 человек и отменить привилегии

Пользователи социальных сетей собирают подписи за снижение количества депутатов Жогорку Кенеша со 120 до 35. Петицию подписывают на платформе Change.org.

Автором петиции выступила Алена Хоменко. Она отмечает, что на содержание Жогорку Кенеша в 2019 году планируют потратить 786,6 миллиона сомов. Если разделить сумму на 120 депутатов, то каждый народный избранник обходится кыргызстанцам в 6,5 миллиона сомов в год.

«Между тем далеко не все парламентарии блещут умом и сообразительностью, выдают ненужные законопроекты», — подчеркивает автор петиции.

Она предлагает не только сократить число депутатов, но и отменить им все привилегии и снизить зарплату. На сегодня петицию подписали 4,5 тысячи человек.
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