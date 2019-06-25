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Общество

Краснеть не хочет. Мэр Бишкека раскритиковал работу вице-мэров

На плановом совещании столичного муниципалитета мэр Азиз Суракматов раскритиковал своих заместителей за то, что до сих пор не работают новые управления.

«В ноябре 2018 года горкенеш утвердил новую структуру мэрии, в нее вошли новые управления. На наш взгляд, все эти структуры должны были приносить доход в городскую казну. Но до сих пор не все из них работают. В управлении внутреннего аудита, департаменте градостроительства еще идут конкурсы на должности. Бишкекские парковки и стоянки не функционируют — разрабатывается и вносится положение об организации парковок. Бишкекреклама тоже не работает, у управления парков не решен вопрос с офисом», — отметил он.

Мэр добавил, что в течение двух недель все структуры должны заработать.

«Данный вопрос внесли на сессию БГК. Мы обещали по парковкам 100 миллионов сомов, по рекламе тоже. Но ничего этого не выполнили. Поэтому перед депутатами нам придется теперь краснеть», — посетовал он.
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