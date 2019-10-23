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Власть

Старая площадь в Бишкеке будет носить имя Турдакуна Усубалиева

Старая площадь в Бишкеке будет носить имя первого секретаря ЦК Компартии Киргизии Турдакуна Усубалиева. Решение принято сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.

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Депутат Асылбек Кадралиев предложил не заслушивать информацию докладчика о присвоении имени Турдакуна Усубалиева, а сразу приступить к голосованию. Коллеги его поддержали. Проект постановления принят за основу с учетом заключения профильной комиссии. Постановление вступает в силу с октября 2020 года.

Напомним, в феврале на очередной сессии БГК подняли вопрос о возможности присвоения Старой площади и новой школе «Газпрома» имени Турдакуна Усубалиева. Ранее в Жогорку Кенеше в его честь предлагали переименовать улицу Киевскую. Однако фонд Турдакуна Усубалиева выступил против.

Внук советского деятеля, депутат БГК Эрмек Усубалиев тогда напомнил, что в столице действует мораторий на переименование. Но у Старой площади названия нет, значит, запрет на нее не распространяется.

Депутат парламента Жыргалбек Турускулов предложил включить в школьную программу в качестве предмета изучение жизни и государственной деятельности Турдакуна Усубалиева, а также присвоить его имя Историческому музею.

В 2019-м отмечают столетие со дня рождения Турдакуна Усубалиева. В годы его руководства в республике построили 150 крупных промышленных объектов, с его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других объектов.
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