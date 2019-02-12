В БГК предлагают присвоить имя Турдакуна Усубалиева Старой площади и школе

Депутаты Бишкекского городского кенеша предлагают присвоить имя Турдакуна Усубалиева Старой площади столицы и школе, которую строит «Газпром Кыргызстан». Об этом на очередной сессии БГК заявил депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Канатбек Музуралиев.

Он отметил, что депутаты Жогорку Кенеша поднимали вопрос о переименовании улицы Киевской, но действует мораторий на переименования.

«Но мы можем присвоить имя Турдакуна Усубалиева Старой площади. Это в наших полномочиях. В этом году мы отметим столетие со дня его рождения. Он много зданий построил на Старой площади, поэтому правильно присвоить ей его имя», — считает депутат.

Кроме того, Канатбек Музуралиев отметил, что в этом году заканчивается строительство новой школы в южной части города.

«Ее строит «Газпром Кыргызстан», по счету она будет 99-й, я предлагаю принять решение о присвоении ей номера 100 и имени Турдакуна Усубалиева», — добавил депутат.