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Общество

Назвать Старую площадь именем Турдакуна Усубалиева. Что думают его потомки

Решение о наименовании Старой площади Бишкека именем Турдакуна Усубалиева должны принимать общественность и депутаты городского кенеша. Об этом 24.kg сообщил внук первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР, депутат Бишкекского городского кенеша Эрмек Усубалиев.

Напомним, что сегодня на сессии БГК вновь подняли вопрос о возможности присвоения Старой площади и новой школе имени Турдакуна Усубалиева. Ранее в Жогорку Кенеше в его честь предлагали переименовать улицу Киевскую.

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Эрмек Усубалиев напомнил, что ранее фонд Турдакуна Усубалиева выступил против переименования улицы. «Мы воспитывались нашим дедушкой, он научил нас, что все надо делать по закону. Сейчас действует мораторий на переименование улиц. Что касается Старой площади, то вопрос должны решать общественность и депутаты», — отметил он.

Депутат заметил, что у площади нет названия. «Если общественность поддержит, то будет наименование площади. И депутаты могут принять такое решение», — подчеркнул он.

Эрмек Усубалиев добавил, что такие общественные деятели должны оставаться в истории страны: книжках, учебниках истории, в названии объектов, улиц. «Главное, чтобы все происходило в рамках закона. К сожалению, в учебниках истории очень мало информации о советских деятелях», — сказал он.
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