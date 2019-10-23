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Власть

Школьное питание. За 7 сомов накормить ребенка невозможно, возмущен депутат

В парламенте Кыргызстана обсуждают вопрос об организации горячего питания в школах.

Депутат Улугбек Ормонов считает насмешкой выделение 7 сомов на горячее питание учащимся.

«Чиновники из Министерства образования и управления образования мэрии Бишкека, видимо, смотрели мультфильм про то, как солдат сварил кашу из топора. Вы так же хотите? Какой обед на 7 сомов — это же просто насмешка. За 7 сомов купить обед в столовой невозможно», — отметил Улугбек Ормонов.

Он считает, что с помощью обсуждаемого в третьем чтении закона об организации питания учащихся в общеобразовательных органиазациях поборы с родителей становятся легальными. По его мнению, правительство официально дало добро на то, чтобы Министерство образования запустило руки в родительские карманы.

«Вы вводите 7 сомов, а дополнительно с родителей будете требовать еще 50 сомов», — отметил Улугбек Ормонов.

Айнуру Алтыбаева предлагает проголосовать за проект закона. Но, по ее мнению, нужно принять дополнительно подзаконные акты, в частности относительно меню в учебных заведениях.

«Горячее питание, безусловно, нужно. Наши дети должны получать необходимые витамины. Но, с другой стороны, 7 сомов, конечно, не хватит, чтобы полноценно накормить ребенка», — подчеркнула Айнуру Алтыбаева.

Депутаты также затронули вопрос развития пришкольных участков, где ученики принимают участие в посадке и выращивании сельскохозяйственных культур.

Думаю, ничего страшного нет в том, что ребенок на свежем воздухе подергает траву. Говорите, что законопроект сырой? Ничего, сыроедение полезно.

Евгения Строкова

Отметим, что на сегодня в 2 тысячах 265 общеобразовательных организациях, в которых обучается около 625 тысяч 767 детей в начальных классах, и в 1 тысяче 371 школе (1-4-е классы) организовано горячее питание. Это 60 процентов учебных заведений. На школьное питание выделено 600 миллионов сомов и дополнительно еще 88 миллионов.
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