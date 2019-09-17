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Общество

Горячим питанием обеспечены почти 60 процентов школ Кыргызстана

Горячее питание учеников есть почти в 60 процентах школ Кыргызстана. Об этом сообщил страновой директор ВПП ООН Андреа Баньоли на встрече с министром образования и науки Каныбеком Исаковым.

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По данным пресс-службы ведомства, Каныбек Исаков отметил, что расширение программы школьных обедов приоритетно для ведомства. По его словам, сегодня более 200 тысяч учеников младших классов получают горячее питание.

Министр добавил, что ведомство совместно с другими органами и партнерами продолжит повышать стандарты школьного питания и обучать поваров, чтобы обеспечить всех учеников сбалансированными горячими обедами к 2022 году.

Андреа Баньоли добавил, что в новом учебном году еще около 100 школ внедрили горячее питание.
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