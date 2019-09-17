Горячим питанием обеспечены почти 60 процентов школ Кыргызстана

Горячее питание учеников есть почти в 60 процентах школ Кыргызстана. Об этом сообщил страновой директор ВПП ООН Андреа Баньоли на встрече с министром образования и науки Каныбеком Исаковым.
Министр добавил, что ведомство совместно с другими органами и партнерами продолжит повышать стандарты школьного питания и обучать поваров, чтобы обеспечить всех учеников сбалансированными горячими обедами к 2022 году.
Андреа Баньоли добавил, что в новом учебном году еще около 100 школ внедрили горячее питание.