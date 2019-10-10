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Власть

Ирине Карамушкиной предложили просить встречу с президентом через его аппарат

Депутат парламента Ирина Карамушкина сегодня на заседании парламента обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой принять ее.

24.kg поинтересовалось, будет ли услышано обращение нардепа главой государства и состоится ли встреча.

«Депутаты Жогорку Кенеша, желающие встретиться с президентом, могут обратиться в его аппарат. Для этого необязательно выступать на заседании парламента. Рабочий график Сооронбая Жээнбекова очень насыщенный. Глава государства оставляет за собой право назначить время встречи с посетителями, в том числе с членами Жогорку Кенеша», — заявила руководитель пресс-службы президента Толгонай Стамалиева.

Ирину Карамушкину подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Решением суда ее отпустили под домашний арест.

Сегодня она обвинила коллег в замалчивании происходящего в стране.
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