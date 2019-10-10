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Власть

Вы все соучастники. Ирина Карамушкина обратилась к президенту Кыргызстана

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина обратилась сегодня на заседании парламента к президенту Сооронбаю Жээнбекову, подчеркнув, что обращается к нему не как к старому другу и однопартийцу, а именно как к главе государства.

Она попросила аудиенции у президента.

Скажите в лицо, что происходит в стране? Скажите, вы хотите консолидировать народ и держать руку на пульсе или на рычагах давления?

Ирина Карамушкина

«Я обращаюсь к депутатам, к моим коллегам. Какая мы сильная страна, какой мы сильный парламент? Посмотрите, все обвинения, которые звучат в отношении Алмазбека Атамбаева, по ТЭЦ, по участку в Кой-Таше, абсурдны. И потом, разве это все делали не при вашем согласии, уважаемые депутаты? Разве спикером тогда был не Асылбек Жээнбеков, а другом — Сооронбай Жээнбеков? Почему не сказали, что та же модернизация ТЭЦ никуда не годится? Тогда все соучастники. Я почитала интернет: в то время все и всегда поддерживали Атамбаева, а теперь отмалчиваются. Неужели совсем чести и достоинства не осталось?» — заявила Ирина Карамушкина.

Ирину Карамушкину подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Решением суда ее отпустили под домашний арест.
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